サムスンは9月29日に新製品発表イベント「Unpacked」を開催し、その場で3つの新たなハイエンドデバイスを発表すると報じられています。 ↑サムスンより。 韓国メディアNewsPimおよびNewsworksの報道によると、サムスンが発表を予定しているのは以下の3製品です。 XRヘッドセット（コードネーム「Project Moohan」） 三つ折り式Galaxyスマートフォン「Galaxy Z TriFold」 スマートグラス（製品名は「Galaxy Glasses