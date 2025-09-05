¥Ê¥à¥³¤¬¡Ö¥×¥ë¡¼¥È¡×¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼95¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¡Ö¡Á¥×¥ë¡¼¥È¡Á¥ï¥ó¡ª¥À¥Õ¥ë¥®¥Õ¥È¡×¤ò½ç¼¡Å¸³«¡£Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¤Ë¡¢¡Ö¥×¥ë¡¼¥È¡×¤ä¡Ö¥×¥ë¡¼¥È¡×¤ò½Ë¤¦¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ê¥à¥³ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¡Á¥×¥ë¡¼¥È¡Á¥ï¥ó¡ª¥À¥Õ¥ë¥®¥Õ¥È¡×  ÅÐ¾ìÍ½Äê¡§2025Ç¯9·î12Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ìÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³