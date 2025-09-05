全国の「PRONTO（プロント）」のカフェタイムと「È PRONTO（エプロント）」に、「旅」をテーマにしたポケモンのスペシャルメニューが登場。オリジナルグッズや“旅気分”のポケモン装飾店舗など、この秋だけの特別な思い出をゲットできる企画です☆ PRONTO（プロント）／È PRONTO（エプロント）「ポケモン」スペシャルメニュー・グッズ  販売期間：2025年10月1日(水)〜11月30日(日) ※仕入れ状況により予