◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯第１日（５日、関空アイスアリーナ）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、昨季全日本選手権９位で国際大会デビュー戦の三宅咲綺（シスメックス）が７０・２９点をマークし、２位の好スタートを決めた。純白の衣装で「オペラ座の怪人」を熱演。トウループの連続３回転、２回転半、３回転ルッツを決めていった。「出来栄えとしては９０点くらい。ルッツが耐