カドゥキョイをおさんぽしながら「モダ」地区へアジア・サイドの中心地、カドゥキョイの入り口、カドゥキョイ桟橋からトラムか徒歩で、モダ地区に向かいます。ソウトゥリュチェシュメ通りは比較的賑やかな通りです。今風のラッピングからクラシカルなものまで、頻繁にトラムが走ります。バハリエ通り沿いに立つスレイヤオペラハウスは、1927年に建設されましたが、設備が整わなかったためオペラの上演はなかったそう。その後2007年