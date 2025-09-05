アマゾンジャパン本社に掲げられたロゴマーク＝2024年11月、東京都目黒区インターネット通販大手のアマゾンジャパン（東京）は5日、ふるさと納税の返礼品を充実させる取り組みを始めると発表した。返礼品として採用してほしい商品を取り扱う事業者と自治体との関係をアマゾンが取り持つ。アマゾンの通販サイト上で商品を販売する事業者に返礼品登録に向けた案内を始めており、この仕組みを通じた返礼品が年内には寄付の対象に加