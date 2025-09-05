6男7女・15人の大家族「うるしやま家」が3日、YouTubeチャンネルを更新。家族全員がそろった誕生日会の様子を公開した。【映像】うるしやま家 15人分のお弁当や大量のオムライス料理上手な母親の佳月さん（48）は、これまでに家族15人分のお弁当や40分で作ったオムライスなどをSNSで紹介し、話題になっていた。3日は「【大家族】子ども13人の15人大家族!!月一で来るお誕生日会に密着。〜勢揃いで寂しがりやのパパが大興奮編