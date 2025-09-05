「フィギュアスケート・木下グループ杯」（５日、関空アイスアリーナ）男女ショートプログラム（ＳＰ）が行われた。２０２２年北京五輪銅メダリストで今季限りの競技引退を表明している女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝は自身今季初戦で、６５・２５点の４位発進となった。「ＴｉｍｅＴｏＳａｙＧｏｏｄｂｙ」に合わせてブノワ・リショー氏の振付で演技を披露。後半でトリプル・ルッツとトリプル・トーループを