社会的に失うものが何もないために、何の躊躇もない人を意味する「無敵の人」。多くの自民党員から見ると、最近の石破首相はそうなりつつあるのかもしれない（写真：時事）【写真あり】石破首相に「死なばもろとも解散」を吹き込んだと噂される“黒幕”とは？「石破茂首相が『総裁選挙が行われることになれば、衆議院を解散する』と言っているようだ」9月4日夜に筆者の元に入って来た情報によると、石破首相は「9月16日公示・28日