日本パラ水泳連盟は5日、パラリンピック競泳選手の成田真由美さんが死去したことを発表しました。55歳でした。病気療養中のところ年9月5日午前1時48分、川崎市多摩区にて永眠したとのことです。成田さんは、13歳で脊髄炎を発症、両下肢麻痺へ。1996年のアトランタ大会から4大会連続パラリンピックに出場し、金15個、銀3個、銅2個、計20個のメダルを獲得。パラリンピックは2016年のリオデジャネイロ大会にも8年ぶりに出場し、2021年