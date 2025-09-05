オリックスは５日、台風１５号の影響により対戦する日本ハムのチーム移動の交通手段が遅延したため、午後６時予定だった試合開始時間を遅らせると発表。午後７時３０分（予定）に変更することになった。日本ハムはこの日、東京から大阪へ新幹線で移動。しかし台風に伴う大雨の影響で新幹線が一時運転を見合わせ、大阪入りが大幅に遅れた。新庄剛志監督は自身のインスタグラムで「新幹線が止まってまた練習が出来ないかもだから