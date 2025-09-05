フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏が５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして出演。移動の車中で若いマネジャーに話しかけた際の衝撃の反応を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは自分の日本語力をどう評価していますか？」について聞かれ、「言葉ってのは民主主義ですから、真面目な話をすると、どんどん移り変わるじゃないですか？」と話し出