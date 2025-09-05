◆パ・リーグオリックス―日本ハム（６日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手が、６日の日本ハム戦（京セラドーム）に先発することが決まった。前回８月１３日の楽天戦（同）では４回１／３を６失点と精彩を欠き、翌１４日からファーム再調整。「体のコンディションもそうだし、コーチとフォームの確認であったり。まだシーズンは終わっていないけど、疲れもちょっと出てきていたので、基礎的なところを見直してやっ