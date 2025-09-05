京産大・女子バレーボール部のチームの中心、アウトサイドヒッターの不破友彩（４年・現代社会学部）にとって最後となる関西大学秋季リーグ戦が６日、開幕する。身長１６８ｃｍと決して高くはないが、相手のブロックの端を狙い、ワンタッチでコート外に弾き出すことが得意。春季リーグ戦では、ゲームキャプテンとしてコートに立ち１１試合で１６８得点をマークした。ただ、チームは苦戦を強いられ、全１２チーム中１１位。入