地元・大阪支部の上條暢嵩（31、左）と石本裕武（25）が、ボートレース住之江のPR隊とともに5日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、8日から13日まで行われるG1「第53回高松宮記念特別競走」をアピールした。住之江の伝統レースが8日開幕。初日第12レース「高松宮特選」では1号艇から松井繁（55＝大阪）、馬場貴也（41＝滋賀）、平本真之（41＝愛知）、峰竜太（40＝佐賀）、佐藤翼（36＝埼玉）、石野貴之（43＝大阪）が登場。