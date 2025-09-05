ボクシングの世界的トレーナーでキューバ出身のイスマエル・サラス氏が日本時間５日、自身がラスベガスで主宰するサラス・ボクシング・アカデミーの公式インスタグラムを更新。「昨夜、うちのジムに車が衝突した。このため現在は閉鎖中」などと記し、ベニヤ板で覆われたジムの外観の写真を投稿した。「幸いにも誰にもけがはなかった」とし、「現在、営業再開に向けて頑張っています。仮設場所への移転を検討しており、なるべく