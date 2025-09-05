Ｊ１浦和は元日本代表ＭＦ原口元気（３４）が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表した。昨年途中にドイツのシュツットガルトから浦和へ復帰し、今季は出場２１試合で無得点だった。原口はクラブを通じてコメントを発表。「１年前に浦和レッズへ復帰してから、思い描いていた姿をみなさんに示すことができなかったと感じており、非常に残念な気持ちです。もう一度、自分が輝くため