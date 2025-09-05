タレント鈴木奈々（37）が5日、インスタグラムを更新。過去に出演した番組衣装をAIでフィギュア化したと報告した。鈴木は3日、「びんぼっちゃま」スタイルの番組衣装を公開。「改めて、この衣装ヤバくない？笑笑これでテレビ出たんだよ！笑笑めっちゃ笑える」とポストし、前面はスーツで背面がほぼ裸の、いわゆる「びんぼっちゃま」スタイルで美尻を披露。ハッシュタグで「#びんぼっちゃま#おしり綺麗って褒められた#嬉