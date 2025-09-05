立憲民主党の野田佳彦代表は５日、国会内で会見。自民党の総裁選前倒しをめぐって、石破茂首相が衆院解散に踏み切る可能性などについて言及した。野田氏は冒頭、米国のトランプ大統領が日本側に求めていた自動車税の引き下げを行うための大統領令に署名したことを受け、経済や雇用への影響に対応するため「速やかに補正予算を編成し、審議をすべきだ」と主張した。しかし、自民党内では関税や物価高対策の議論より石破茂首相