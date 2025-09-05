【ボークス秋葉原ホビー天国2：トランスフォーマー ミッシングリンクシリーズ展示】 展示期間：9月5日～9月21日まで タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」で展開するミッシングリンクシリーズ全10種を東京・秋葉原のボークス秋葉原ホビー天国2にて9月5日より展示を実施している。展示期間は9月21