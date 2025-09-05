イタリアのビール「ペローニ ナストロアズーロ(以下ペローニ)」の試飲イベント「THE HOUSE OF PERONI 2025」が2025年9月14日(日)まで渋谷で開催中。「ペローニ」樽生(800円)、または「ペローニ」缶(300円)の試飲とともに、グラスに香りを吹きかけてビールを飲む「プロフューモ」を体験できる。【写真】道玄坂下にクルージング船をイメージした青と白のスペースが登場「ペローニ」は、イタリアではおなじみのイタリアンプレミアムビ