警視庁の交通イベントに参加したタレントのゆうちゃみさん（中央）ら＝5日午後、東京都板橋区秋の全国交通安全運動（21〜30日）を前に、警視庁は5日、東京都板橋区で啓発イベントを開催し、交通安全広報大使を務めるタレントのゆうちゃみさんが「皆さんも安全に気を付けてほしい」と呼びかけた。お笑いコンビ「タイムマシーン3号」も参加した。交通安全教室で警察官が、事故防止のため歩行者は夕暮れ時や夜間に白っぽい服装で