¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿©»öÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û±Ý¸¶°ÍÆá¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¶»¤ÎÂç¤­¤µ¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë±Ý¸¶¡£2024Ç¯2·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢ÀÖ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¿åÃå»Ñ¤ä¡¢´ù¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë