ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤Î±¡Ä¹¤¬¡¢½÷À­¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯½÷À­¸ÂÄê¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡Ê2021Ç¯8·î9ÆüÊüÁ÷¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û4¿Í¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬¡Èç´°µÂ¬Äê¡É¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ë»ºÉØ¿Í²Ê¡¦ÉØ¿Í²Ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Öºé¹¾¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÃ°±©ºé¹¾±¡Ä¹¡£Ã°±©±¡Ä¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó5Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¡¢Ç¯´Ö¤Ç80²ó°Ê¾å¤Î¹Ö±é²ñ¤â¤³¤Ê