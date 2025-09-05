ロッテオンラインショップ限定で、サンリオの人気キャラクター「クロミ」がコアラのマーチに大変身した「クロミ×コアラのマーチ」が9月8日(月)正午より発売されます♡全10種のオリジナルパッケージに加え、ここでしか手に入らないクリアファイル付き。1箱にはコアラのマーチミニパック2袋入りで、10箱セットは税込3,980円、送料込みで手軽にゲットできます♪ クロミデザインの限定パッケ