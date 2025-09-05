気象庁によりますと台風第15号は発達しながら関東地方の太平洋沿岸を東北東へ進んでいます。関東甲信地方では5日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。気象庁の発表内容は以下のとおり。［気象概況］台風第15号は、5日16時には千葉県館山市付近を1時間60キロと速度を上げて東北東へ進んでいます。中心付近の最大風速は強まって23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。台風は5日