「ゴディバ」は、9月10日（水）から、初の空港内店舗となる「GODIVA cafe Narita Airport Terminal 1（ゴディバカフェ 成田国際空港 第1旅客ターミナルビル）」を、千葉・成田国際空港 第1旅客ターミナルビル 中央ビル本館4階にオープンする。【写真】チョコ×抹茶が魅力的！限定メニューのソフトクリームも■待ち時間にぴったり今回初となる“スタンドタイプ”のテイクアウト専門店としてオープンする「GODIVA cafe Narita