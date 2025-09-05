¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤Ï¡¢ÅÄÃæ·òÆóÏ¯Åê¼ê¤¬2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò5Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Ç¡¢(Åö»þ)²£ÉÍ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¥×¥íÆþ¤ê¡£DeNA¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤â²£ÉÍ°ì¶Ú¤Ç¡¢2016¡¢17Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³60»î¹çÅÐÈÄ¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£35ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç1»î¹ç¤ÎÀèÈ¯´Þ¤à31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.08¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿