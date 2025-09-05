文部科学省は5日、デジタル教科書の推進を議論してきた専門家部会に報告書の素案を示しました。デジタル教科書は、現在、教科書の代わりに使用できる「教科書代替教材」として、教科書の内容全部をそのままデジタル化したものであれば使用可能で、英語では100パーセント、算数・数学では約55パーセントの小中学校で導入されています。デジタル教科書を使うことで、英語の発音を自分のペースで何度も確認できるという声や文字の拡大