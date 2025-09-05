ジャパンディスプレイ（JDI）のロゴ液晶パネルを手がけるジャパンディスプレイ（JDI）は5日、経営合理化の一環として国内で募った希望退職に1483人が応じたと発表した。国内従業員（3月末で2639人）の半数を超える規模で、自己都合退職などを含めると国内の人員は最終的に千人程度になるという。JDIは2012年に日立製作所と東芝、ソニーの中小型液晶パネル事業を統合して発足し「日の丸液晶」とも呼ばれた。ただ代表的な製品だ