²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ô¥ó¥­¡¼¤È¥­¥é¡¼¥º¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸ÉÍÌî¤µ¤ó¤¬5Æü¸áÁ°5»þ10Ê¬¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£88ºÐ¡£±§ÅÔµÜ»Ô½Ð¿È¡£