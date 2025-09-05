9月5日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は大竹まことはお休み。朝日新聞の「ストーカー対応「形骸化」川崎殺害、県警が検証４３人処分、本部長が謝罪」を取り上げ、青木理がコメントした。 川崎市の岡崎彩咲陽（あさひ）さん（当時20）がストーカー被害に遭い、殺害されたとされる事件の対応について、神奈川県警が4日、検証結果と再発防止策をまとめた。 「不適切な対応で被害