±¦É¨ÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¸Î¾ã¸å½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤Æ´Ö¤Ë£·Ê¬´Ö¤ÎµÙ·Æ¤ò¶´¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢°éÀ®¤ÎºäËÜÍ¦¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹¤È£²²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ·×£±£±ÂÇÀÊÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Æ°ÂÂÇÀ­¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï£±ËÜ¡¢£¶Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤¿É¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤¿¤È