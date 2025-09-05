大相撲秋場所（１４日初日・両国国技館）の新弟子検査が５日、国技館内で行われ、受検者３人全員が身長１６７センチ以上、体重６７キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。モンゴル出身のガンバト・オトゴンバト（玉ノ井）は１９７センチ、１７３キロでパス。関取最長身の金峰山（木瀬）を２センチ上回った。母国モンゴルでは幼少期から体が大きかったため、１年早く５歳で小学校に“