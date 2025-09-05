６日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する楽天・荘司康誠投手が、久しぶりの敵地での登板にも気合をみせた。みずほペイペイでの登板は２３年９月１０日以来、約２年ぶりとなるが「自分のやることは変わらないと思うので、そこを常に意識していきたい」。優勝争いを繰り広げる相手に対し、「気持ちの面でも負けないように投げられたらいい」と闘志をみせた。対ソフトバンクは昨年５月２２日の試合以来となるが、この一