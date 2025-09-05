¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü¡½µð¿Í¡Ê£µÆü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Ï£µÆü¡¢ÃæÆüÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥ì¥¤¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Ãæ·ø¤Ç¤ÎÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë½õ¤Ã¿Í¤Î¹¶¼é¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£º£µ¨£±£°¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£°Ê²¼¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£¡Úµð¿Í¡Û£±ÈÖ¡¦º¸Íã´Ý£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸£³ÈÖ¡¦Í··âÀô¸ý£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ²¬ËÜ