ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£°¡¥£¹¡óÁ°¸å¤Ë¾å¾º USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.869.427.368.14 1MO9.957.787.577.39 3MO9.857.548.107.88 6MO9.717.368.437.92 9MO9.727.398.728.10 1YR9.717.408.938.24 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.028.928.57 1MO8.538.387.78 3MO9.288.6