µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÀÐÇË¼óÁê¡£º£½©¤Î·ÐºÑÂÐºöºöÄê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡á5Æü¸á¸å¡¢¼óÁê´±Å¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï5Æü¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÎµëÉÕ¶â¤È¡¢ÊÆ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿¹ñÆâÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î½©¤Ë·ÐºÑÂÐºö¤òºöÄê¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬»²±¡Áª¤Ç¸øÌó¤·¤¿¹ñÌ±°ìÎ§2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö»²±¡Áª¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤äºâÀ¯¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÍ¿ÅÞ¤Ç¸¡Æ¤¤·¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£´±Å¡¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£µëÉÕ