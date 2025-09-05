仙台89ERSは、阿部真冴橙を2025－26シーズンのユース育成特別枠として登録すると発表した。プレシーズンゲーム、9月6日の宇都宮ブレックス戦からエントリーする予定だ。 2007年9月6日生まれの阿部は宮城県出身。現在は利府高に在籍し、身長181センチ、体重74キロのポイントガード兼シューティングガードとして期待されている。これまでにU15やU18チームで育