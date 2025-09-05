【その他の画像・動画等を元記事で観る】 aespaの6thミニアルバム『Rich Man』（9月5日リリース）の先行予約枚数が約111万枚（9月4日時点）を突破。 ミニアルバム『Girls』『MY WORLD』『Drama』、フルアルバム『Armageddon』、ミニアルバム『Whiplash』、シングル「Dirty Work」に続く7作目のミリオンセラー達成を予告した。 ■aespaの多彩な魅力を堪能できる全6曲を収録 ミニアルバム『Rich Man』には、リӦ