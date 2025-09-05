リーグ優勝へのマジックを４とした阪神タイガースのお膝元である神戸市長田区の商店街「西神戸センター街」で５日、マジックナンバー「４」を記したフラッグが掲げられた。２３年のセ・リーグ優勝時にもフラッグを準備したが、マジック消化のペースが早く「１」でのスタート。今回は急ピッチで準備を進め、掲出にこぎつけた。藤川球児監督の座右の銘「球進一歩」が刻まれたデザイン。神戸市のご当地アイドル・ＫＯＢｅｒｒｉｅ