¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡×¡Ê£µÆü¡¢´Ø¶õ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£µÇ¯À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê£²£°¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬£·£³¡¦£±£±ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Âðºéåº¡Ê£²£²¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£·£°¡¦£²£¹ÅÀ¤Ç£²°Ì¡£¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢£¶£µ¡¦£²£µÅÀ