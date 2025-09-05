西川貴教さん（左）と面会する小泉農相＝5日午後、農水省小泉進次郎農相は5日、滋賀県出身の歌手西川貴教さんと農林水産省内で面会し、コメの消費拡大に向けて議論した。西川さんは、イベントを通じて消費喚起や生産者への理解につなげていると報告。小泉氏は「消費拡大を一緒にやっていきましょう。今日からコメ大使（に就任）を」と応じ、協力を呼びかけた。西川さんは昨年11月、滋賀県で農協や生産者らとともに2万人を動員