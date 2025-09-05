フィギュアスケート木下グループ杯第1日フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯が5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕。女子ショートプログラム（SP）で千葉百音（木下グループ）が73.11点をマークして首位発進した。坂本花織（シスメックス）は65.25点で4位となった。昨季の世界選手権で銅メダルを獲得した20歳が、好演技で大歓声を浴びた。自己ベスト73.44点に肉薄する73.11点で首位