Ritomoが、2ndフルアルバム『beautiful junks』を9月6日にCD及び配信にてリリースする。佐野元春&THE COYOTE BANDやLOVE PSYCHEDELICOのギタリストでもあり、サウンドプロデューサーとしても浅井健一、chay、及川光博等の仕事で知られる深沼元昭（PLAGUES, Mellowhead, Uniolla）が一貫してサウンドプロデュースを手がけ、Ritomo独自のオルタナ感覚とGodinのフルアコギターを駆使してつむぎ上げた、才気溢れるロック＆ポップス