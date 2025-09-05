水上恒司が主演し、山下美月と宮舘涼太が共演する映画『火喰鳥を、喰う』より、怒とうの衝撃的展開を予感させるロング予告と、言い知れぬ不安をあおる新カットが解禁された。【動画】「ヒクイドリ、クイタイ」――日記が引き起こす怪現象『火喰鳥を、喰う』ロング予告本作は、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名小説を実写映画化。監督を務めるのは、『超高速！参勤交代』シリーズや、『空飛ぶタイヤ』