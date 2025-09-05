◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（５日・甲子園）６日・広島戦（甲子園）に先発予定の阪神・門別啓人投手が、同球場で調整した。きょう５日の結果次第で優勝が決まるゲームになる。「自分で優勝できたら一番いいと思っている。自分のピッチングだけを考えていきたい」と闘志を込めた。高卒３年目の今季はプロ初勝利を含む２勝３敗、防御率４・６５。「たまたまここになったと思いますけど。先発はずっとやりたいと思っていた