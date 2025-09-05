女優の武田梨奈が５日、都内で主演するＢＳテレ東「ワカコ酒Ｓｅａｓｏｎ９」（１０月１日放送開始、水曜・深夜０時）の取材会を行った。累計３２０万部（紙・電子合計）を超える新久千映氏の漫画が原作の人気ドラマシリーズ第９弾。「酒呑みの舌」を持って生まれた２６歳のＯＬ・村崎ワカコが、さまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能するストーリーで、ワカコが酒を飲み、至福の瞬間を迎えた時に思わず口から漏れる「