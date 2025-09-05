占い師として活動していた女が、知人から1000万円をだまし取ったとして4日、逮捕、送検された事件です。FBSは、この事件の被害者夫婦の話をお伝えしましたが、今回は同じように現金をだまし取られたと被害を訴える、別の夫婦のインタビューをお伝えします。夫婦は女の巧妙な手口について語りました。 詐欺の疑いで逮捕され、5日に送検された田斉法子容疑者（51）は7年前、福岡市の女性に架空の投資話を持ちかけ、1000万円