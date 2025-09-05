クラブが公式発表浦和レッズが9月5日、MF原口元気が海外移籍のため、チームを離脱することを発表した。原口は異例となる1309文字のメッセージをファン・サポーターに伝え、今後については「正式に決定次第、あらためてみなさまへお伝えさせていただきます」とされた。現在34歳の原口は、浦和ユース所属時の2007年にトップチームデビューを果たすと、翌年に正式にトップチームに昇格した。その後、14年にドイツのヘルタ・ベルリ